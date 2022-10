Alphaville teve uma deputada estadual eleita e um deputado federal eleito

Foto: Instagram

Bruna Furlan/ PSDB - a deputada federal pelo PSDB Bruna Furlan, cujo mandato termina no dia 31.12.2022, decidiu ser candidata a deputada estadual por São Paulo. Com uma filha que completou 2 anos em 05 de agosto, morar em Barueri, onde nasceu, é o ideal. Bruna é moradora de Alphaville/ Barueri, filha do prefeito de Barueri, Rubens Furlan, e foi eleita com 195.436 votos e foi a mais bem votada do PSDB. Ela e seu pai, depois de eleita, receberam a visita do candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin, com quem sempre tiveram excelente relacionamento, e declararam apoio a Chapa Lula – Alckmin do PT.

Foto: Divulgação PROS

Pablo Marçal – PROS - Após a conclusão da retotalização dos votos para deputado federal em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de SP reconheceu a eleição de Pablo Marçal do PROS – Partido Republicano da Ordem Social, que é morador de Alphaville/ Santana de Parnaíba. Ele queria ser candidato à Presidência quando em maio lançou sua pré-candidatura, mas como Eurípedes Júnior, apoiador de Lula (PT), voltou a ser presidente do PROS em setembro, sua candidatura foi cancelada a pedido de Eurípedes porque o PROS coligou-se ao PT. Pablo saiu à candidato a deputado federal, mas apoia Bolsonaro, ao contrário do seu partido. Sua candidatura ficou “Indeferido com recurso ou em prazo recursal”, i. é, “candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; houve recurso interposto contra essa decisão e o julgamento foi favorável a ele, e elegeu-se com 243.037 votos.