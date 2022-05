Alphaville – Família no Parque estará em Barueri de 6 a 8 de maio com atrações ao ar livre e Bar nas Alturas

Foto: Divulgação

Programação que já faz sucesso no Villa Lobos, em São Paulo, estreia no Parque Municipal Dom José com infláveis gigantes, bungee trampolim, futebol de sabão, entre outras brincadeiras para todas as idades. Evento acontecerá simultaneamente ao Harmonize Bier Fest

Chegou a vez de Barueri e região se divertir com o Família no Parque, evento voltado para todas as idades, repleto de atrações ao ar livre. Será de 6 a 8 de maio no Parque Municipal Dom José, das 17h às 21h na sexta-feira, das 10h às 21h no sábado e das 10h às 20h no domingo. Além dos infláveis gigantes, como a Baleia e o Galo; doBungee Trampolim; do Jet Boat; do Futebol de Sabão; entre outras atividades que agradam a criançada, terá o Bar nas Alturas, içado por um guindaste a cerca de 35 metros do chão, com capacidade para até 10 pessoas simultaneamente sentadas.

O Bar nas Alturas é sucesso absoluto de público por onde passa. Proporciona uma experiência inusitada, com vista privilegiada da região. No alto, a equipe de bartenders serve bebidas aos visitantes, tira fotos panorâmicas e diverte ainda mais os aventureiros.

A atração é livre para todas as idades, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados de adultos. Antes de subir, todos são preparados com equipamentos individuais de segurança e os visitantes desfrutam da atividade por 15 minutos no alto. O valor por pessoa é R$ 50.

Na programação especial do Família no Parque em Barueri, estão confirmadas brincadeiras que fazem muito sucesso entre as famílias, já consideradas clássicas do circuito, como o Bungee Trampolim –indicado também para adultos que quiserem arriscar acrobacias junto com os pequenos-; o Jet Boat -barquinho inflável movido por um jato d’água-; o Laser Combat -jogo de combate dentro de uma tenda escura, indicado para maiores de sete anos-; o Futebol de Sabão; Baladinha; dentre outras.

Os infláveis gigantes como o Galo e a Baleia não poderiam faltar no evento, assim como a Área Kids, dedicada exclusivamente para os pequenos entre 1 e 5 anos, onde os pais podem entrar junto para brincar. O espaço possui pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, escorregadores, entre outros brinquedos.

“Nosso maior objetivo é proporcionar entretenimento e interatividade a toda família no parque, a céu aberto. O projeto é customizado e itinerante, nos permitindo realizar em diversas cidades. Estamos em quase todo feriado prolongado e períodos de férias escolares no Villa Lobos, em São Paulo; já fizemos na Lagoa do Taquaral, em Campinas, no Rio de Janeiro, entre outras praças”, comenta Fabio de Francisco, um dos organizadores do Família no Parque.

A organização também recomenda aos pais levarem uma troca de roupa na mochila para quem não quiser deixar os pequenos molhados, já que algumas brincadeiras têm essa diversão, além do protetor solar mesmo que o dia não seja de sol.

Os tickets para o Família no Parque custam a partir de R$ 8 e o combo com dez fica por R$ 60. Podem ser adquiridos com antecedência através do linkwww.familianoparque.com.br, para evitar longas filas, e haverá uma bilheteria no local.

Família no Parque Barueri no Parque Dom José

Datas: de 6 a 8 de maio de 2022

Horários:

06.05 das 17h às 21h

07.05 das 10h às 21h

08.05 das 10h às 20h

Local: Parque Dom José – Rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza, Barueri

Tickets: a partir de R$ 8 – combo com 10 tickets por R$ 60

Bar nas Alturas: R$ 50 por 15 minutos

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Telefone para informações: 11 3253-7148

Site: www.familianoparque.com.br

Facebook @familianoparque

Instagram:@oficialfamilianoparque