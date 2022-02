Alphaville – Kids Club do Alpha Square Mall tem programação de lazer especial e gratuita para as crianças no próximo sábado

Foto: Divulgação

Atração promovida pelo shopping acontece no dia 5 de fevereiro, com atividades como: roda de cantigas, caça ao tesouro, jogos gigantes, desenhos para colorir, danças e coreografias.

O Kids Club do Alpha Square Mall do próximo sábado, dia 5 de fevereiro, acontece das 12 às 17h e apresenta uma programação com diversas atividades gratuitas para o entretenimento dos pequenos. Entre as atrações, estão: roda de cantigas, caça ao tesouro, jogos de tabuleiro e da memória em formato gigantes, desenhos para colorir, danças e coreografias, tatuagens decalque etc.

As brincadeiras são interativas e resgatam a proposta de lazer sem a necessidade de tecnologia, estimulando a criatividade e imaginação da garotada. Vale ressaltar, ainda, que o shopping conta com o apoio de monitores treinados para envolver os pequenos, seguindo todas as medidas protetivas necessárias para garantir a diversão com saúde.

“Buscamos oferecer uma nova atração a cada sábado dentro da programação doKids Club, proporcionando momentos de lazer com segurança, enquanto os pais aproveitam para fazerem suas compras, relaxarem com cuidados de saúde e beleza ou ainda desfrutarem da gastronomia do shopping”, comenta Luis Claudio Nato, superintendente do shopping do Alpha Square Mall.

Dentre as opções gastronômicas do empreendimento, estão: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer, entre outras.

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

Atualmente, o shopping possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

O shopping mantém os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes pela Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns, os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.

Kids Club no Alpha Square Mall

Atração gratuita

Datas: 5 de fevereiro.

Horário: das 12h às 17h.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri