Alphaville recebe o Day Training Planejamento Estratégico, evento liderado por Marcus Marques para mais de 500 empresários

Foto: Divulgação

O especialista irá apresentar técnicas de gestão para empresas que buscam crescimento de forma acelerada em 2025

No dia 25 de janeiro de 2025, Alphaville será sede da segunda edição do Day Training Planejamento Estratégico, um evento intensivo comandado por Marcus Marques, CEO do Grupo Acelerador e referência em gestão empresarial. Voltado para empresários e gestores, o treinamento apresenta um guia prático para o desenvolvimento de estratégias eficazes, preparando empresas para um 2025 de expansão.

O evento promete ensinar técnicas para definir metas claras, alocar recursos de forma inteligente, engajar equipes e criar um plano estratégico completo e aplicável, capacitando líderes para tomarem decisões estratégicas e superarem os desafios do mercado.

Marcus Marques destaca que o planejamento estratégico vai além de definir metas e organizar ações isoladas. “É sobre construir um plano integrado que conecte pessoas, tecnologia e execução. Empresas que dominam essa prática conseguem se adaptar rapidamente e manter uma trajetória de crescimento mesmo em cenários incertos”, revela.

A primeira edição contou com mais de 600 empresários reunidos para desenvolver suas estratégias e se prepararem para um novo ciclo de crescimento. “Para esta segunda edição, estamos expandindo ainda mais a experiência, com conteúdos atualizados e uma estrutura ainda mais completa. Nosso objetivo é que cada participante saia pronto para aplicar um plano estratégico sólido e alcançar resultados extraordinários em 2025”, afirma.

Outro ponto central do Day Training Planejamento Estratégico é o networking. “Os participantes terão a chance de trocar experiências e criar conexões valiosas com outros empresários e gestores de diversos segmentos, ampliando suas oportunidades de negócio”, pontua.

Além disso, o evento oferece ferramentas práticas e exclusivas desenvolvidas pelo Grupo Acelerador, que facilitarão a implementação das estratégias apresentadas ao longo do dia. “A combinação entre conteúdo técnico, experiências práticas e networking transformam esse encontro em uma oportunidade indispensável para quem está se preparando para os desafios de 2025”, finaliza.

Serviço:

Evento: Day Training Planejamento Estratégico;

Data: 25 de janeiro de 2025;

Local: Alphaville, SP;

Endereço: Alameda Asia, Nº 164 – Alphaville, Barueri – SP

Para inscrições e mais informações, acesse o site oficial do evento.

Sobre Marcus Marques

Marcus Marques possui mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais e tem como propósito acelerar o Brasil, ajudando as empresas a se tornarem extraordinárias. No total, mais de 15.000 empresários já participaram de sua imersão Acelerador Empresarial, um programa que já teve mais de 65 turmas. É fundador e líder do Giants, a maior comunidade de empresários em um programa de alto valor no Brasil, que conta com mais de 700 membros ativos no programa. Esse cenário promissor fez com que ele se tornasse a principal referência em gestão e aceleração de pequenas e médias empresas.

Devido ao crescimento expressivo de sua principal empresa, o Grupo Acelerador Educação, já alcançou R$729 milhões de valuation. Marcus também é fundador do Grupo Acelerador Investimentos e Participações Societárias, onde é sócio de oito empresas que empregam mais de 750 colaboradores. Para mais informações, acesse o site ou pelas redes sociais @marcusmarquesoficial.