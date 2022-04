Alphaville – Sema inicia limpeza da lagoa do Parque Ecológico de Barueri com implementação futura do esporte de golfe aquático

Fotos: Ricardo Santos/ Secom

Depois de cerca de dois anos tomada pela vegetação, como aguapés e capim d´água, a lagoa do Parque Ecológico de Barueri, em Alphaville, começou a ser recuperada para uso da população. Com 170 mil metros quadrados, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), iniciou a limpeza do local, que tem previsão de ser concluída em dois meses.

Segundo o coordenador de Parques da Secretaria, Ademir do Nascimento, “como a retirada da vegetação mexe com a lama existente no fundo, deverá demorar mais uns cinco meses para que haja uma filtragem natural e a água volte a ficar limpa”.

Nascimento disse que com a falta de chuvas nos anos recentes, o enraizamento da vegetação foi mais intenso. Depois de retirada da lagoa, a vegetação segue para o processo de compostagem e será transformada em fertilizante.

Caminhada e golfe aquático

A recuperação da lagoa não será a única ação feita no Parque. A Prefeitura também vai promover outras melhorias no local, como a construção de uma pista de caminhada e de uma ciclovia, com cerca de dois quilômetros de extensão. Também está previsto o plantio de gramas nas áreas mais planas e a implementação de espaços para atividades esportivas, como o “golfe aquático”.

Com aproximadamente cerca de um milhão de metros quadrados, o Parque Ecológico de Barueri foi criado por decreto estadual (7.868), em 30 de abril de 1976, tendo por objetivo preservar as várzeas do rio Tietê. Sua inauguração foi em 14 de março de 1982.

Na época da criação, o parque era formado por três núcleos: Engenheiro Goulart, Jacuí e Ilha do Tamboré. Em 2014, a área da Ilha do Tamboré passou a ser administrada pela Prefeitura de Barueri, por parte da Sema.