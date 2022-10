Americanas abre contratação para preencher mil vagas temporárias

Foto: Secom Barueri

A rede varejista Americanas está com processo aberto para o preenchimento de 1000 vagas para os cargos de auxiliar operacional de logística e operador de empilhadeira elétrica. São vagas temporárias, com possibilidade de efetivação. O processo seletivo, promovido pela Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Trabalho e Emprego (Sict), vai acontecer na quinta-feira (dia 13) no ginásio José Correa, às 9h.

Os vencimentos para o cargo de auxiliar operacional de logística são de R$ 1.600,00. Podem se candidatar ambos os sexos, pede-se ensino fundamental completo e a empresa não exige experiência na função.

Para os trabalhos de operador de empilhadeira elétrica, o salário é de R$ 2.200,00. As vagas também são para ambos os sexos, mas o candidato deve ter ensino fundamental completo, experiência na função e não exige curso de reciclagem.

A empresa oferece vale transporte, refeição no local e após efetivação, convênio médico. Os interessados devem comparecer no local da entrevista com documentos pessoais e currículo atualizado. O ginásio José Correa fica na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, número 1000, no Bethaville.