O Amor Invadiu o Boulevard dos Namorados com música de qualidade

Foto: Secom

O último final de semana foi muito especial em Barueri, quando o amor invadiu o Boulevard dos Namorados.

Durante três dias, de 10 a 12 de junho, o Boulevard Central foi tomado por casais apaixonados e público em geral que visitaram o espaço, todo decorado especialmente para a data mais romântica do ano.

Organizado pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de Batueri (Secult), o Boulevard dos Namorados recebeu dois portais decorados com flores, cupidos e corações feitos pelo professor de artes visuais Gilvan Frazão, e contou com a colaboração dos alunos do curso de cenografia.

A praça de alimentação, além de oferecer caldos, fondues, massas, entre outras comidinhas, recebeu luz de vela na mesa e aquecedores portáteis para ajudar a espantar o frio e manter os casais no aconchego.

O público pôde fazer fotos nos espaços temáticos, deixar declaração de amor em um mural, além de escrever recadinhos românticos que foram lidos antes do show de encerramento no domingo, dia 12, Dia dos Namorados.

Na sexta-feria, dia 10, o público prestigiou a apresentação da Bandaqui, grupo local que conta com funcionários das Secretarias de Cultura e também da de Comunicação.

No sábado, dia 11, o príncipe da soul music, Claudio Zoli, fez os casais cantarem e dançarem ao som de seus principais sucessos, como “À Francesa”, “Noite do Prazer” e “Cada um Cada um”.

Para encerrar a programação, no domingo, dia 12, Zeca Baleiro subiu ao palco do Boulevard dos Namorados e emocionou o público com canções como “Lenha”, “Vapor Barato”, “Telegrama”. Além de conversar e interagir com o público, Zeca também autografou CDs durante o show.

Zeca Baleiro falou sobre a importância não só do amor romântico, mas do amor que gera empatia e compaixão. “Isso é o que sustenta o mundo desde sempre, sem isso a gente já tinha explodido”, afirmou o cantor. Ele encerrou o show agradecendo a cidade de Barueri pela oportunidade: “Viva Barueri, viva o povo brasileiro, mais forte que tudo, e viva a música popular brasileira”. Em suas redes sociais, Zeca escreveu “Domingueira calorosa em Barueri, apesar do frio. Obrigado pela noite amorosa e viva la música!”.