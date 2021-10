Antecipação da segunda dose da Pfizer acontece neste final de semana em Barueri

Foto: Junior Holanda/ Secom

Na segunda-feira (dia 18), o governo do Estado de São Paulo anunciou mais uma antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer, contra a Covid-19, apoiado no PEI (Plano Nacional de Imunização).

A partir de agora, o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante passou de oito semanas para 21 dias em adultos com mais de 18 anos. A regra está vigorando desde terça-feira (dia 19).

Ação no fim de semana

A ação será no polo do Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci), das 8h às 17h.