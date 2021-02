Antecipada, vacinação de idosos contra Covid começou nesta quinta-feira em Barueri

Foto: Aliz Lambiazzi / Secom

Apesar do Programa Nacional de Imunizações (PNI) estipular o início da vacinação de idosos com mais de 90 anos contra o novo coronavírus a partir de segunda-feira (dia 8), Barueri surpreendeu ao começar a campanha para esse público já nesta quinta-feira (dia 4).

Com a chegada de um novo lote com 3.460 doses da Coronavac à cidade na quarta-feira, a Secretaria de Saúde viu a possibilidade de já começar a proteção dos moradores com 90 anos ou mais.

O agendamento via APP Saúde Barueri abriu na noite anterior e, com isso, vários idosos conseguiram compor o primeiro grupo a tomar a tão esperada vacina já na manhã desta quinta-feira. Foi o caso de Maria Joaquina Fernandes, 96 anos: a primeira idosa vacinada da cidade pelo Drive-Thru nessa campanha.

Por enquanto, apenas o polo do Centro de Eventos, na Vila Porto, está aberto, já que o público-alvo dessa etapa é pequeno – cerca de 2 mil pessoas. Há também a opção de vacinação pelo Drive-Thru, no mesmo local, para idosos com dificuldades de locomoção. Importante frisar que as vacinas só serão aplicadas mediante agendamento prévio.

De acordo com o secretário de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho, o plano é adiantar as próximas etapas também. “Nós adiantamos essa vacinação para o pessoal acima de 90 anos e vamos adiantar também a vacinação do pessoal de 85 a 89 anos, que estava prevista para iniciar dia 15 de fevereiro. Queremos realmente proteger as pessoas idosas”, informou.

O secretário frisou ainda que os polos abrirão até no final de semana para cumprir essa agenda determinada pelo município.

Força-tarefa do PAD

Além dos atendimentos agendados no polo, a equipe do PAD (Programa de Assistência Domiciliar) de Barueri iniciou logo cedo uma força-tarefa para imunizar 58 idosos acamados. Tratam-se de pacientes inscritos no Programa e também assistidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que não têm condições de saírem do leito.

Quem tiver um familiar nessa situação deve enviar um e-mail paraagendavacinacovid@barueri.sp.gov.br e solicitar a dose em domicílio.

Agendamento

O agendamento permanecerá aberto até que haja vacinas disponíveis. A reposição tem ocorrido semanalmente e a prefeitura espera que o quantitativo de doses enviadas aumente com o início da produção no Brasil.

Os canais de agendamento são o APP Saúde Barueri, disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos, o call center, por meio do número (11) 4349-0600, o e-mail agendavacinacovid@barueri.sp.gov.br ou pessoalmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência. Não serão vacinadas pessoas sem agendamento prévio e os canais permitirão acesso apenas às pessoas da faixa etária preconizada no momento.