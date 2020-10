APLICATIVO ‘CAIXA TEM’ OFERECE NOVA FUNCIONALIDADE PARA PAGAMENTOS SEM CARTÃO NAS LOTÉRICAS

Opção “Pagar na Lotérica” está disponível para todos os usuários

A CAIXA lança uma nova funcionalidade do CAIXA Tem para pagamentos sem cartão nas mais de 13 mil unidades lotéricas de todo o país. A operação, que está identificada no aplicativo como “Pagar na Lotérica”, já está disponível para todos os usuários do aplicativo.

Para efetuar a transação, o beneficiário precisa gerar um código de pagamento e, na unidade lotérica, efetivar a operação. Isso pode ser feito assim que o benefício é depositado, mesmo antes do calendário de saque em espécie. Podem ser pagos boletos, contas de concessionárias (água, luz, gás e telefone, por exemplo), taxas e tributos que estejam em nome do titular da conta. Por dia, podem ser realizadas até três transações e até o valor total de R$ 1.200.

Já foram efetivados mais de 102 milhões de pagamentos de boletos e contas de concessionárias diretamente pelo aplicativo, tendo agora mais essa facilidade de pagamento nas lotéricas.

Plataforma Digital – CAIXA Tem:

O app CAIXA Tem viabilizou o maior movimento de inclusão social, digital e bancária do Brasil. Além dessa nova facilidade de pagamento de boletos sem cartão nas lotéricas, o aplicativo também oferece, aos beneficiários do Auxílio, FGTS e BEm, as possibilidades de pagamento de contas de concessionárias e boletos, realização de compras em estabelecimentos virtuais e físicos e transferências para contas da CAIXA e de outros bancos.

O app apresenta o menor consumo de dados do mercado, tem foco nos segmentos de renda básica, social e microempreendedor individual (MEI).

Cartão de débito virtual:

Com o cartão de débito virtual gratuito, é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados.

Para utilizar o cartão, o beneficiário precisa gerá-lo. Depois, entrar no aplicativo e acessar o ícone Cartão de Débito Virtual. Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do CAIXA Tem. Em seguida, aparecerão os seguintes dados: nome do cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em “gerar”. Pronto. O cartão está disponível. O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código.

Pagamento nas maquininhas:

Além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual, disponível para compras online, o CAIXA Tem oferece a opção “Pague na maquininha”, forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados. É uma funcionalidade por leitura de QR Code gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos e que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

Quando o cliente seleciona a opção “Pague na maquininha”, no aplicativo, automaticamente a câmera do celular é aberta. O usuário deve então apontar o telefone para leitura do QR Code gerado na maquininha do estabelecimento.

Saiba mais:

Confira no site da CAIXA alguns tutoriais de como receber e movimentar o Auxílio Emergencial no aplicativo CAIXA Tem:

http://www.caixa.gov.br/auxilio/tutoriais/Paginas/default.aspx