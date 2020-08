AREA doa totens de álcool em gel para o Ganha Tempo de Barueri

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Com a retomada dos atendimentos presenciais com agendamento nesse período de pandemia, o Ganha Tempo Municipal de Barueri precisou fazer várias adaptações para garantir a segurança de usuários e funcionários.

Buscando colaborar com o município nesse processo, a AREA (Associação Residencial e Empresarial Alphaville) doou cinco totens de álcool em gel com acionamento por pedal ao equipamento.

Os totens já estão instalados em diferentes pontos do Ganha Tempo e até mesmo caracterizados com o logotipo do órgão. Acionados por pedal, permitem que a pessoa usufrua do produto sem precisar tocar a superfície com as mãos, aumentando a segurança.

Para o presidente da Area, Geraldo José Michelotti, desde sua fundação, em 1980, a Associação atua em parceria com a Prefeitura de Barueri e com a segurança pública e, conforme afirma, “contribuindo para que Alphaville tenha sempre mais qualidade de vida, atraindo boas empresas, empregos, impostos e benefícios indiretos a todos”.

Luiz Carlos de Souza, o Luizinho, administrador do Ganha Tempo, confirma a afirmação. “Tanto a AREA como outras empresas são muito parceiras da Prefeitura e isso é algo muito importante para nós. Eles consideraram a fluidez que existe aqui no Ganha Tempo e decidiram colaborar e essa doação foi de grande valia”, explicou.

O reconhecimento da importância do serviço prestado pelo Ganha Tempo foi o que motivou a doação. “O Ganha Tempo presta um serviço de altíssima qualidade aos baruerienses e a AREA entendeu que devia colaborar com a doação de cinco totens para a higienização com álcool em gel dos cidadãos que ali são atendidos”, justifica Michelotti. Para o presidente, a solidariedade torna-se ainda mais relevante em momentos como esse que o mundo atravessa.

Alinhada com a comunidade local, a AREA também doou totens do mesmo tipo que os do Ganha Tempo a outros locais de circulação popular, como os que foram colocados junto aos elevadores da Galeria Yojiro Takaoka e, também, da passarela na Alameda Rio Negro.