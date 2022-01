Arena Barueri se destacou na Copinha 2022 que terminou hoje com Palmeiras vencedor

Foto: Secom

A Prefeitura de Barueri se preparou para a realização de mais uma edição da Copinha. “Foram executados serviços de revitalização do gramado e manutenção preventiva e corretiva geral do estádio”, dontou Antônio José Geraldes, administrador da Arena Barueri, onde foi permitida a entrada franca de torcedores. O uso de máscaras também foi obrigatório.

Todos os confrontos foram transmitidos pelos canais de streaming ou de TV por assinatura. Assim ocorreram os jogos: 05/jan. – 19h30 – Oeste Barueri x Floresta (CE) – Paulistão Play/Eleven; 05/jan. – 21h45 – Flamengo x Forte (ES) – SporTV; 08/jan. – 16h45 – Oeste Barueri x Forte (ES) – Paulistão Play/Eleven; 08/jan. – 19h – Floresta (CE) x Flamengo – SporTV; 11/jan. – 19h30 – Forte (ES) x Floresta (CE) – Paulistão Play/Eleven; 11/jan. – 21h45 – Oeste Barueri x Flamengo – SporTV.

A Arena Barueri é uma arena multiuso localizada em Barueri e pertence à Prefeitura Municipal de Barueri, tendo como equipe mandante o Oeste. Até 2017 foi a casa do Grêmio Barueri.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 foi a 52ª edição da “Copinha”, a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol, de 2 a 25 de janeiro de 2022, a final foi disputada na data do aniversário da cidade de São Paulo. (Wikipédia)

E, a Copinha terminou na data de hoje, 25, feriado de São Paulo, no Allianz Parque, sede do Palmeiras na Água Branca/ SP, com o Palmeiras vencendo o campeonato, com 4 a 0 contra o Santos.