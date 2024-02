“Arquitetura saudável” será tema de evento em shopping de Alphaville

Fotos: Divulgação

Workshop será promovido pelo Alpha Square Mall, em parceria com o The Wine Spot, com apresentação sobre a influência da energia no ambiente e a escolha dos elementos de decoração que podem tornar os locais mais saudáveis.

O conceito de arquitetura saudável não se refere apenas à estética do local, mas também à saúde das pessoas que utilizam o ambiente, podendo ser de uso pessoal ou profissional. Quem já teve alguma experiência com o assunto, ama. E, àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, no dia 29 de fevereiro poderão participar do workshop no Alpha Square Mall, em Alphaville. O evento acontecerá a partir das 19h30 no The Wine Spot.

Com o tema À ARTE DA CA.SA.FE, o evento será conduzido pela arquiteta Bruna Powolny, que nos últimos anos tem se dedicado à geobiologia –ciência que estuda a influência do meio-ambiente e das construções sobre a saúde e o bem-estar-. “Muitos problemas físicos e até psicológicos estão, na verdade, relacionados ao ambiente em que vivemos. Precisamos promover a saúde a partir da nossa casa”, explica a especialista.

Para completar a programação da noite, haverá uma roda de conversa sobre bem-estar; degustação de vinhos apresentados pelo The Wine Spot; os participantes poderão conhecer e exercitar a pintura intuitiva, com interpretação especial do seu emocional e orientação da artista plástica Tarsila Prado, além de entender mais sobre o universo das orquídeas e o poder que elas possuem nos ambientes, com a especialista Mayara Godoy.

Para participar do evento, é necessário fazer reserva através do link https://pag.getnet.com.br/SPJ__G27O , o valor é de R$ 190, incluindo a degustação de três rótulos de vinhos selecionados com toque Floral e as palestras.

Workshop À ARTE DA CA.SA.FE no Alpha Square Mall

Data: 29 de fevereiro

Horário: a partir das 19h30

Onde: The Wine Spot

Valor: R$ 190 (inclui palestras, 3 rótulos de vinhos selecionados, tábua de frios, sobremesa)

Reserva através do link: https://pag.getnet.com.br/SPJ__G27O

Site: www.alphasquaremall.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais.