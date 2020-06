Até hoje, dia 11 junho, o Alpha Square Mall promove sua campanha pelo Dia dos Namorados, com o tema “A vida é feita de momentos”

A proposta é presentear as primeiras 50 pessoas que fizerem compras acima de R$ 250, com um encontro online com Fabrizio Fasano Jr – renomado empresário de tradicional família do ramo de restaurantes – para cozinhar ao vivo, através da plataforma Zoom, exclusivamente com os ganhadores no dia 12 de junho, às 19h30.

A ideia é proporcionar uma noite especial, com dicas de um verdadeiro apreciador da boa gastronomia para elaborar um prato memorável para ser contemplado pelo casal após a live.

“O conceito da campanha é tornar o momento a dois inesquecível, valorizando o período em casa e compartilhando experiências. E, isso vai de encontro com a proposta de atuação profissional e pessoal do Fasano, de cozinhar por prazer”, explica Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

Neste ano, o Dia dos Namorados já será diferente, sem a possibilidade de passeios. Por isso, o mall preparou uma série de opções de presentes experiences, disponíveis no market place do shopping, o Alpha Square On.

A superintendente Adriana do Alpha Square Mall, ressalta que apesar do isolamento social, é possível surpreender o parceiro com momentos mais agradáveis, tornando-os inesquecíveis mesmo em casa. “Nossos lojistas estão apoiados nessa proposta, com opções de kits românticos diferenciados”, complementa.

Outra empresa que marca presença na campanha é a Vinícola Lídio Carraro, marca patrocinadora dos vinhos utilizados para harmonizar o jantar de Dia dos Namorados, além referência em vinhos ousados e de vanguarda, que há mais de cinco gerações produz suas próprias safras no Sul do País.

Além disso, no Alpha Square On o cliente encontra diferentes tipos de presentes para os parceiros, desde tábuas de frios do Espaço Empório de Minas, até curso online com o Fasano, Kit Day Spa do Manuia Spa, Box Flower da Akor Aromas e Cosméticos, entre outros itens.

“Nossa expectativa para a data é positiva, mesmo à distância, o dia não deve passar em branco pelos casais. Estamos apostando na campanha para chamar atenção dos apaixonados com sugestões que podemos entrega pelo delivery ou através do drive thru”, complementa Adriana.

O Alpha Square Mall foi desenhado com o conceito de um Mall Boutique e, atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior- tais como Kopenhagen, Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Burger King, Studio Aline, Bar do Alemão etc.

Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.