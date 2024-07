Atividades esportivas do Kids Club do Alpha Square Mall têm divertido os pequenos que passam pelo empreendimento

A programação gratuita com temática dos Jogos Olímpicos acontece aos sábados, das 13h às 17h, em meio ao jardim do shopping.

Ao longo do mês de julho, a garotada de Alphaville e região tem se divertido com a programação especial gratuita do Kids Club, que está com a temática dos Jogos Olímpicos. No dia 27, quem passar pelo Alpha Square Mall poderá participar de brincadeiras, como: caça e circuito olímpico, jogos em equipe, basquete com cestas, desenhos Olímpicos, entre outras atividades.

A cada sábado, o Kids Club oferece aos visitantes uma série de brincadeiras lúdicas, oficinas criativas e eventos temáticos que buscam estimular a imaginação e o interatividade das crianças de todas as idades em um ambiente seguro e acolhedor.

A programação acontece em meio ao jardim do mall, das 13h às 17h. E, enquanto as crianças se divertem na programação, os pais podem desfrutar das opções de lojas, gastronomia e serviços que o mall oferece.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br

