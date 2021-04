BANDA SURF ALIENS – LIVES “SCIENCE” tem integrantes daqui. Saiba mais.

Foto: Divulgação

Ficção científica, surf music instrumental e punk rock são os principais elementos do projeto Lives Science, trabalho inusitado da produtora paulistana Século 21 – Produção de Contendo, em conjunto com a banda Surf Aliens, que é composta por músicos da região. Christian Targa, compositor e guitarrista é de Santana de Parnaíba, Mario Rolim, o baterista é de Pirapora do Bom Jesus e Ricardo Teixeira, o baixista é de Alphaville em Barueri.

O projeto é composto por dois episódios, cada um, com aproximadamente 55 minutos, contemplados por diversas músicas autorais, cenas trabalhadas em computação gráfica que remetem à um universo lúdico e misterioso, tendo como cenário a cidade de São Paulo. “Como uma invasão alienígena sobre a cidade de São Paulo, sobrevoando o Instituto Biológico e outros prédios ícones”, comenta Targa, que também assina o roteiro de diretor de arte.”

O trabalho foi desenvolvido com o apoio do Expresso Lab Aldir Blanc, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

As estreias foram nos dias 27/03 e 10/04/2021.

Assista, com acesso livre e gratuito, até dia 30 de abril no canal Youtube: SURF ALIENS – LIVES SCIENCE – YouTube