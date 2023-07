Barueri – 14º GP Barueri de Ciclismo foi sucesso na cidade

Foto: Federação Paulista de Ciclismo

O ciclismo foi a atração em Barueri na manhã do último domingo (dia 18). A cidade foi escolhida mais uma vez para sediar a 14ª edição do GP de Ciclismo. O evento é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Esportes.

Com a participação de cerca de 250 ciclistas, de diferentes categorias, a disputa foi um sucesso para os apaixonados pela modalidade. Nem a baixa temperatura inibiu os participantes, que eram atletas não só de Barueri, mas vindos também de vários outros municípios do Estado de São Paulo. Eles pedalaram forte no circuito montado na Avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira.

Todas as categorias foram bastante disputadas, com destaque para a Elite, masculino e feminino. A programação começou cedo, com as categorias de base. Ao longo do dia, o evento movimentou os atletas e também o público da cidade, além de contar com a presença das autoridades locais, que também participaram da premiação dos melhores ciclistas.

CLIQUE AQUI para conferir os resultados completos das diversas categorias.

