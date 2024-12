Barueri é a 1ª do Brasil em educação, segundo o DGM

A cidade de Barueri conquistou a 1ª colocação na área de educação no ranking do estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM). Para se chegar a este resultado foram analisadas as 100 maiores cidades brasileiras com base no IDGM (índice dos Desafios da Gestão Municipal), que sintetiza 15 indicadores em quatro áreas essenciais para a qualidade de vida da população, que são: educação, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade.

Na educação, Barueri alcançou 6,4 pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ensino Fundamental I na rede pública em 2023, 5,5 pontos no Ideb do Ensino Fundamental II, atingiu 81,2% das crianças entre 0 e 3 anos (que somam 11.634) matriculadas em creche e 100% das crianças entre 4 e 5 anos (8.837) matriculadas na pré-escola.

Sobre o Ensino Fundamental I, o indicador cresceu 0,5 pontos entre 2011 e 2023, de acordo com informações retiradas da INEP/MEC. Para se ter uma ideia, em 2011 a cidade ocupava a 9ª melhor posição, mas já com uma nota maior que a média dos 100 municípios. Em relação ao Ensino Fundamental II, o indicador cresceu 0,5 pontos entre 2011 e 2023. Essa foi a 72ª melhor variação entre os 100 municípios no período.

Para as matrículas em creche, Barueri tinha a 1ª melhor posição no indicador nesse conjunto de municípios em 2023, segundo dados do Censo Escolar e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Havia 6.458 crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches em 2010. Em 2023, o número de matrículas foi para 11.634. Essa variação correspondeu a 80,1% de crescimento das matrículas entre 2010 e 2023. Também nas matrículas da pré-escola, a cidade tinha a 1ª melhor posição no indicador entre os 100 municípios avaliados. Havia 7.424 crianças de 4 a 5 anos matriculadas em pré-escolas em 2010. Em 2023, o número de matrículas foi para 8.837.