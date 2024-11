Barueri é a 1ª cidade entre as não capitais onde as franquias mais cresceram e faturaram

Foto; : Cauber Drone / Secom Barueri

Um estudo lançado recentemente pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) revelou que Barueri é a primeira colocada entre as não capitais a figurar no ranking dos 30 municípios onde o mercado de franquias mais cresceu e faturou no primeiro semestre de 2024, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Já no ranking geral, a cidade ocupa a quarta posição, depois de metrópoles como a primeira colocada Goiânia (GO), a segunda Florianópolis (SC) e a terceira Curitiba (PR).

Barueri cresceu 20,85% no período mencionado. No primeiro semestre de 2023, o faturamento das franquias foi de R$ 730.416.796,00 já no primeiro semestre de 2023 saltou para R$ 882.718.544,00 no mesmo período de 2024.

De acordo com o estudo, esse desempenho foi alavancado pela retomada mais forte do trabalho presencial e pelo bom movimento em shoppings. Outro fator levado em consideração é o aumento populacional. A cidade está entre os dez municípios com o maior crescimento de população do Estado de São Paulo, que contabilizou 316.473 habitantes no último recenseamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado em 2022.

Por ramo de negócio, não só em Barueri, mas também nas outras 30 cidades, o estudo identificou o crescimento de variados tipos de franquias, entre as quais sorveterias, açaíterias, clínicas odontológicas, óticas, redes de energia solar, seguradoras e outros serviços financeiros, moda circular e sustentável e mercados autônomos.