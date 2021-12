Barueri: 1º lugar mais uma vez lidera ranking no segmento de serviços publicado na Revista Exame

Foto: Uelson Henkell (drone)/ Secom

Barueri mais uma vez se destaca entre as melhores cidades do Brasil. Estudo realizado pela Urban Systems (uma das principais consultorias de negócios do país) identificou as “Melhores Cidades para Fazer Negócios”, em 2021, e Barueri lidera o ranking no segmento de “Serviços” e ainda ocupa o segundo lugar no de “Comércio”. O trabalho foi publicado com exclusividade pela revista Exame e desde a sexta-feira (dia 19) circula por todo o país.

Em setembro passado, Barueri também ficou em primeiro lugar na categoria “Economia” do prêmio Connected Smart Cities & Mobility 2021, envolvendo mais de 600 municípios brasileiros.

Entre as 100 melhores cidades do Brasil para se investir no setor de “Serviços”, a Urban Systems coloca Barueri liderando a lista, à frente de capitais como São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro.

Uma das principais razões apontada pelo estudo para a cidade atingir esse nível de relevância se refere à taxa de vacinação contra a Covid-19. Com a maioria da população imunizada, a retomada das atividades econômicas pôde ser feita com mais rapidez e segurança. “Em relação aos dados macroeconômicos destacam-se: 61,5% da população total com o primeiro ciclo completo de vacinação contra Covid-19”, afirma o estudo se referindo a Barueri.

Os outros pontos positivos que pesaram na avaliação da cidade foram:

Crescimento no saldo de empregos em 7,14%, em relação ao ano passado, com 9.819 postos de trabalho criados;

Ampla infraestrutura de conexão de banda larga (de acesso à internet), com quase 80% considerada de alta velocidade;

Índice elevado de penetração da telecomunicação, permitindo tanto o desenvolvimento de trabalho remoto/híbrido quanto das empresas de serviços e negócios;

Potencial logístico e de distribuição de mercadorias;

Principal polo de tecnologia com aumento neste ano de 8% nos negócios voltados a esse setor, juntamente com a expansão de serviços digitais e de mobilidade urbana, “colocando cada vez mais a cidade no mapa da inovação”, afirma o texto do estudo da Urban System.

Comércio

No ranking das melhores cidades no “Setor Comercial”, Barueri fica em segundo lugar. Mais uma vez a maneira eficiente pela qual o município lidou com a pandemia figura como um dos pontos principais da elevada posição no estudo da Urban System.

“A letalidade da Covid-19 na cidade também sofreu redução, caindo de 4,99% para 3,38%”, informa o estudo, usando como base de comparação os anos de 2020 e 2021.

Os saldos positivos de emprego no comércio varejista e atacadista e o funcionamento com 100% da capacidade do comércio da cidade (graças ao alto índice de imunização contra a Covid-19) são alguns critérios usados para a boa classificação.

O estudo das Melhores Cidades para Fazer Negócios é produzido anualmente para a revista Exame e contempla uma análise dividida em segmentos econômicos, sendo Economia, Comércio, Serviços, Indústria, Mercado Mobiliário/Construção Civil e Agropecuária.