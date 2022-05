Barueri – 1º de maio: busca por emprego é missão incessante na Casa do Trabalhador

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

O Dia do Trabalhador (celebrado em 1º de maio em vários países) acontece no mundo todo desde o final do século XIX e, durante todos esses anos, nas celebrações do feriado, sempre se reivindica mais emprego para a população. A Prefeitura de Barueri adota uma política que ajuda na geração de empregos através das suas atuações diretas e indiretas no Município.

Seu principal serviço nesse setor é feito pela Casa do Trabalhador, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict). Responsável pela colocação e recolocação de milhares de pessoas no mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador funciona como uma intermediária entre as empresas que disponibilizam vagas e aquele que busca uma oportunidade no mercado.

“Atendemos presencialmente e principalmente através do site, onde tem um grande banco de dados com registro das vagas e dos candidatos”, explica Luciane Lopes da Silva, supervisora do Departamento de Captação de Vagas da Casa do Trabalhador.

O site a que Luciane se refere é o portal Emprega Brasil, do governo federal, onde a pessoa se cadastra e tem à disposição vagas de trabalho para consulta e para se candidatar. Outro caminho digital é por meio do aplicativo de celular Sine Fácil, que também dá acesso ao banco de dados do Emprega Brasil.

Se o candidato não tem acesso à internet ou tem dificuldades em fazer o cadastro, as atendentes da Casa do Trabalhador podem ajudá-lo nessa tarefa. Ele precisa ir ao Ganha Tempo (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro), e se dirigir ao Setor Amarelo.

Captação de Vagas

A Casa do Trabalhador vai aonde a vaga está. Uma equipe de profissionais faz visitas periódicas às empresas da cidade e da região para formalizar parcerias, recebendo eventuais vagas disponíveis (e as cadastrando no sistema do governo federal) e colocando à disposição a estrutura da Prefeitura para a realização de processos seletivos (feitos no próprio Ganha Tempo ou no Ginásio José Corrêa, quando o número de candidatos para determinadas vagas é muito grande).

Seguro-desemprego e CNIS

Outros serviços de muita procura na Casa do Trabalhador é o de obtenção do seguro-desemprego e o de emissão de extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), necessário para participar dos programas sociais da Prefeitura.

O supervisor do departamento do Atendimento, Wilson Sales, informa que a emissão de extrato cresceu de 30% para 57% no número de atendimentos, considerando 2019 a 2022 (até março). “Com a pandemia, notamos que as pessoas criaram a cultura de acessar mais os serviços pela internet”, conta.

Garantir trabalho a seus moradores é prioridade para a Prefeitura. A dedicação da equipe da Casa do Trabalhador, somada a outros esforços da administração municipal, tem colocado Barueri na dianteira quando o assunto é geração de vagas de emprego. Mesmo nesses anos de pandemia e a crise trazida por ela, Barueri figura no cenário nacional e estadual como uma das cidades com maior saldo de empregos segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Casa do Trabalhador em números (atendimentos, em média, por mês)

2022 (até março)

Atendimento geral: 6.900;

Vagas de Emprego: 1.800;

Seguro-Desemprego: 1.200;

Serviços previdenciários (Extrato CNIS)*: 3.900.

2019 (pré-pandemia Covid-19)

Atendimento geral: 9.400;

Vagas de Emprego: 3.700;

Seguro-Desemprego: 2.800

Serviços previdenciário (Extrato CNIS)*: 2.900.