Barueri – 3ª dose da vacina: confira cronograma de aplicação

A aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nos idosos já começou em Barueri.

Esta semana, desde o dia 8, a cidade começou a imunizar com a 3ª dose as pessoas com 90 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há pelo menos seis meses. Esse público segue sendo vacinado até domingo (dia 12).

A Secretaria de Saúde criou um cronograma com as datas de aplicação para cada faixa etária, detalhado abaixo.

Não precisa agendar

Esse público não precisa fazer agendamento, basta apresentar a carteira de vacinação, documento oficial com foto e comprovante de endereço.

A imunização está ocorrendo em três polos, das 8h às 17h. São eles: Arena Barueri (avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1001 – Jardim Belval); Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos (Alameda Antuérpia, 119 – Recanto Phrynea); e Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci).

O polo do Centro de Eventos conta com vacinação em drive-thru, voltada a idosos com problemas de locomoção.

Confira o cronograma:

DATA DE APLICAÇÃO DA VACINA PÚBLICO-ALVO 13/set 89 anos 14/set 88 anos 15/set 87 anos 16/set 86 anos 17/set 85 anos 18/set REPESCAGEM 85 anos + 19/set REPESCAGEM 85 anos + 20/set 84 anos 21/set 83 anos 22/set 82 anos 23/set 81 anos 24/set 80 anos 25/set REPESCAGEM 83 a 84 anos 26/set REPESCAGEM 80 a 82 anos 27/set 78 – 79 anos 28/set 76 – 77 anos 29/set 74 – 76 anos 30/set 72 – 74 anos 01/out 70 – 71 anos 02/out REPESCAGEM 75 – 79 anos 03/out REPESCAGEM 70 – 74 anos 04/out 68 – 69 anos 05/out 66 – 67 anos 06/out 64 – 65 anos 07/out 62 – 63 anos 08/out 60 – 61 anos 09/out REPESCAGEM 65 – 69 anos 10/out REPESCAGEM 60 – 64 anos

Importante lembrar que o calendário pode sofrer alterações, dependendo da disponibilidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.