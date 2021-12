Barueri – 45ª São Silveira volta para aplacar a saudade dos amantes da boa forma física

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

As imediações das estações Jardim Silveira e Jardim Belval voltaram a ficar lotadas na manhã do domingo, dia 12 de dezembro. Muita gente chegando bem antes do horário de largada, se alimentando nos bares e lanchonetes e fazendo alongamento para o grande momento.

Na concentração, a busca era pela entrega do número peitoral, que tem o microchip identificador dos corredores e caminhantes da mais tradicional corrida da Grande São Paulo (depois da São Silvestre). Estamos falando da São Silveira na sua 45ª edição.

Jenifer do Nascimento Silva conquistou a primeira colocação nas categorias Geral e Principal Feminino. No masculino, Wendell Jerônimo Souza venceu a categoria Geral e Anderson Teles da Silva, a Principal.

Melhor idade

Dentre os assíduos participantes, Mychaylo Partyka, de 74 anos, técnico eletrônico aposentado e morador de Carapicuíba era grande entusiasta.

“Não via a hora de voltar a correr na São Silveira. Corro regularmente há mais de 10 anos para manter a forma física. Fiz um tempo de 40 minutos e 12 segundos hoje, mas não fiquei satisfeito. Meu recorde é 37 min”, contou. Ele já está inscrito na “38ª Corrida do Peru”, que ocorre em Carapicuíba no próximo dia 19.

Outro destaque foi a participação de Paulo Barbosa de Oliveira, de 67 anos, inscrito na caminhada pela filha Sheila Barbosa de Oliveira sem que ele soubesse. “Gostei da surpresa, no próximo ano quero participar novamente”, revela. Sheila correu com o número 0792 e fez o tempo de 59min 37seg.

Acompanhe a classificação da São Silveira

Categoria Geral

Feminino:

1- (0017) Jenifer do Nascimento Silva – 27min 43 seg;

2- (0015) Graziele Zarri – 27min 46seg;

3- (0033) Jéssica Ladeira Soares – 27min 55 seg;

4- (0025) Tatiane Raquel da Silva – 28min 31 seg;

5- (0031) Kleidiane Barbosa Jardim – 28min 33 seg.

Masculino:

1- (0027) Wendell Jerônimo Souza – 23min 4seg;

2- (0013) Gilmar Silvestre Lopes – 23min 18 seg;

3- (0014) Giovani dos Santos – 23min 20seg;

4- (0026) Wellington Bezerra da Silva – 23min 28seg;

5- (0029) Justino Pedro da Silva – 23min 43seg.

Categoria Principal

Feminino:

1- (017) Jenifer do Nascimento Silva – 27min 43seg;

2- (011) Emilly Barbosa da Silva – 31min 55seg;

3- (022) Miriam Ap. Paulina dos Santos – 35min 05seg;

4- (669) Patrícia Aparecida dos Santos – 36min;

5- (557) Márcia Cristina Pereira – 38min 02seg.

Masculino:

1- (001) Anderson Teles da Silva– 25min 53 seg;

2- (004) Antônio Fernando dos Santos– 26min 49seg;

3- (023) Oseias dos Santos – 27min 09seg;

4- (016) Humberto Ribeiro de Jesus – 28min 45seg;

5- (189) Claudemir de Souza Almeida– 29min 19 seg.