Barueri é a 4ª cidade do Estado que mais gerou empregos em outubro, segundo Caged

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados no dia 27 de novembro, demonstram que Barueri é a 4ª cidade do Estado de São Paulo que mais gerou empregos no mês de outubro (1.927 novos postos), só ficando atrás da capital, que teve o melhor desempenho, tendo gerado um saldo de 25.876 vagas, seguida de Guarulhos (com 2.409) e Osasco (2.313).

Em Barueri foram 26.431 contratações e 24.504 desligamentos, resultando nesse saldo de 1.927 empregos com carteira assinada. Serviço foi a atividade econômica com mais vagas geradas: 2.213; seguida de comércio, com 157 novos postos; e indústria, com 111. No acumulado do ano (novembro de 2023 e outubro de 2024), o saldo de empregos foi de 8.057, com 228.231 admissões e 220.174 desligamentos.

Entre os Estados, as maiores gerações de postos de trabalho ocorreram em São Paulo, com 47.255 novas vagas (+0,33%), também destacando o setor de serviços (+37.345); no Rio Grande do Sul, que registrou a geração de 14.115 postos (+0,50%); e Rio de Janeiro, com 10.731 postos (+0,28%).

Taxa recorde de emprego no Brasil

Em outubro, o Brasil criou 132.714 empregos com carteira assinada, que é o saldo resultante de 2.222.962 admissões e 2.090.248 desligamentos no mês. Já no acumulado do ano, o resultado chegou a 2.117.473 postos de trabalho em todos os estados da federação.

Todas as regiões brasileiras tiveram saldo positivo de vagas, com destaque para a região Sudeste, que gerou 65.458 vagas, seguida da região Sul com 34.372; da Nordeste, com 18.345; da Norte, com 7.349 e da Centro-Oeste, com 4.457.