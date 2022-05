Barueri – Está aberta seleção para auxiliares de linha de produção, de limpeza e de logística – prazo termina hoje

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Casa do Trabalhador de Barueri, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), está com processo seletivo aberto para três vagas temporárias de emprego: Auxiliar de Linha de Produção, Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Logística.

As oportunidades estão sendo disponibilizadas por uma grande empresa do segmento alimentício. Para participar o candidato deve se registrar no portal Emprega Brasil, ou pelo aplicativo SINE FÁCIL ou ainda diretamente na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo Municipal (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro).

Somente com carta de encaminhamento

A candidatura só será feita por meio de Carta de Encaminhamento emitida em qualquer uma dessas três formas de acesso. Mas atenção: as cartas são limitadas e serão emitidas apenas até o dia 10 de maio de 2022.

O horário de trabalho para as três vagas é na modalidade 6X1 (trabalha seis dias e folga um). Há opções nos seguintes horários: das 14h20 às 22h35 ou das 22h35 às 6h10.

Sobre as vagas:

Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: não exigida

Idade: 18 a 50 anos

Benefícios: Cesta básica; fretado ou VT

Salário: R$1.825,00

Auxiliar de Logística

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Necessário

Idade: 18 a 50 anos

Benefícios: Cesta básica; fretado ou VT

Salário: R$1.825,00

Auxiliar de Limpeza

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Necessário

Idade: 18 a 50 anos

Benefícios: Cesta básica; fretado ou VT

Salário: R$1.825,00