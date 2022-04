Barueri abre agenda para vacinação antirrábica

Foto: Ricardo Santos/ Secom

De 25 a 29 de abril a Secretaria de Saúde abre agenda para a vacinação contra a raiva. O agendamento acontece sempre na última semana de cada mês e a reserva da dose é importante para garantir a imunização do seu pet.

De acordo com o DTCZ de Barueri, cerca de 30% das pessoas que agendam a vacinação do seu pet não comparecem no dia marcado. Essa desistência sem prévio aviso, além de tirar a vaga de outra pessoa, pode resultar no desperdício do imunizante, que tem prazo de aplicação.