Barueri abriu no dia 2 todos os polos de vacinação contra Covid e iniciou para 79 anos

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Nesta terça-feira (dia 2) a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, abriu todos os polos de vacinação preparados para imunizar a população contra a Covid-19. São seis polos, localizados em pontos estratégicos para facilitar a locomoção do público-alvo. Um sétimo polo deve ser aberto em breve no Jardim Mutinga.

Os polos garantem que a vacinação ocorra sem aglomerações e com toda segurança necessária para preservar os públicos prioritários da campanha. Eles foram preparados com uma rígida organização de fluxo, da entrada até a saída, com espaços para espera, observação e atendimento de emergência, caso necessário.

Polos:

1 - Arena Barueri

Av. Pref. João Vila Lobos Quero, 1001, Jardim Belval – Barueri -SP

2 – Centro de Eventos

Av. Sebastião Davino dos Reis, 67, Jardim Tupanci – Barueri-SP

3 – Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice

R. Mar Negro, 155, Jardim Reginalice – Barueri

4 – Unidade Básica de Saúde (UBS) Benedicta Carlota

Av. Brigadeiro Manoel Jordão, 483, Jardim Silveira – Barueri

5 - Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos

Al. Antuérpia, 119, Parque dos Camargos – Barueri

6 – Ginásio de Esportes do Parque Imperial

Rua Padre Cícero Romão Batista, 384, Parque Imperial – Barueri

79 anos

Também nesta terça-feira Barueri deu início à vacinação de pessoas com 79 anos. Os canais de agendamento continuam sendo os mesmos: APP Saúde Barueri, disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos; call center, por meio do número (11) 4349-0600; na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência; e também pelo Portal da Saúde, no endereço https://saudeportalcidadao.barueri.sp.gov.br/. Idosos acamados podem solicitar vacinação em domicílio por meio do e-mail agendavacinacovid@barueri.sp.gov.br.

Importante lembrar que o agendamento permanece aberto até que haja vacinas disponíveis e só dá acesso a pessoas do grupo prioritário vigente no momento. O município depende do envio de imunizantes que vêm do Ministério da Saúde.

Remessas

Após 16 dias sem receber nenhuma dose, Barueri foi contemplada com duas entregas na última semana. Na sexta-feira (dia 26/02), chegou um lote com 1.410 vacinas da AstraZeneca/Oxford; e no domingo (dia 28/02), chegaram 3.970 doses da CoronaVac.

Desse quantitativo recebido, 70% será destinado à segunda dose dos públicos-alvos cuja imunização começou anteriormente (idosos com mais de 80 anos) e o restante permitiu o início da aplicação em idosos com 79 anos. O município conta com uma média de 500 idosos nessa faixa etária.

Ao todo e até este momento Barueri já recebeu 20.631 vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Vacinômetro da cidade, divulgados nas redes sociais da Prefeitura, até o dia 1º de março já tinham sido aplicadas 15.195 doses. Dessas, 11.296 destinadas à primeira dose e 3.899 à segunda dose.