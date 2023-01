Barueri – Adota Delivery já encontrou um lar para 523 pets desde que foi criado

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Desde que foi criado, em março de 2020, o projeto Adota Delivery, da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema), já conseguiu uma família para 523 animais resgatados pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad). O número inclui 231 gatos e 292 cães adotados exclusivamente pelo serviço on-line.

O Adota Delivery foi criado no início da pandemia como alternativa para manter as adoções, uma vez que elas são essenciais para que o Cepad sempre tenha vagas para novos resgates. Ele funciona por meio das redes sociais do Cepad no Instagram e no Facebook, onde as pessoas conhecem os animais disponíveis para adoção e, caso queiram chamar um deles de seu, entram em contato com a equipe via inbox para manifestar o interesse e combinar a entrega do novo amiguinho.

Voltado a Barueri e região, conta com a entrega do pet em casa (por isso o “Delivery”), desde que esteja a um raio de até 32 quilômetros do Cepad. Caso a distância seja maior, é possível agendar a retirada do novo membro da família.

Mais lares amorosos a cada ano

A aceitação do público por esse modelo adotado pela Sema vem crescendo a cada ano, conforme comprovam os números. Em 2020 foram adotados 49 animais, dos quais 14 gatos e 35 cães, considerando somente a adoção on-line. Em 2021 houve um salto: 221 pets encontraram uma família, sendo 92 gatos e 129 cães. Já em 2022 foram levados pra o novo lar um total de 253 bichinhos: 125 gatos e 128 cachorros.

Todos os animais do Cepad são vacinados, microchipados e castrados. Além disso, os tutores podem recorrer ao serviço veterinário do Centro sempre que o animal precisar de cuidados médicos. Trata-se de tutela responsável, portanto, sejam feitas on-line ou pessoalmente as adoções acontecem mediante assinatura de termo de responsabilidade entre o novo tutor e a Prefeitura.

Mais formas de adoção

Além do Adota Delivery o Cepad realiza outras formas de aproximar as famílias desses animais em busca de um lar: feiras de adoção em parques e lojas parceiras, eventos ao longo do ano, além do próprio Cepad, que abre de segunda a domingo para quem deseja levar um cãozinho ou gatinho para casa. O Cepad fica na rua Vera Cruz, 340, no Bairros dos Altos e abre das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3164-9735 e (11) 4198-0819 (ligações e WhatsApp).