Barueri – O agendamento através da Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, vai até 1º de julho

Foto: Ricardo Santos/ Secom

O agendamento através da Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, vai até 1º de julho. A vacinação é antirrábica para cães e gatos em Barueri. Para não perder a oportunidade de imunizar o seu pet, o agendamento deve ser feito pelo telefone (11) 4198-5679. A vacinação ocorrerá ao longo do mês de julho.

De acordo com o Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), são disponibilizadas cerca de 100 vagas e o munícipe deve ficar atento às datas e horários marcados. Se o dono do animal não puder comparecer no dia e horário agendados, deve comunicar o DTCZ para que a dose seja, então, disponibilizada para outro animal.

A vacinação contra a raiva é aplicada em cães e gatos com idade a partir de três meses, desde que estejam saudáveis.

Aquele animal que estiver doente, deve aguardar a recuperação. A vacinação também não pode ser realizada em fêmeas gestantes.

Os cães das raças ‘pitbull’, ‘rottweiller’ e ‘mastim napolitano’ devem utilizar focinheira.

Para evitar fugas e acidentes, os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. Os animais devem ser levados por maiores de 18 anos e com capacidade de conter o animal.

Importante: Barueri mantém um posto fixo de vacinação antirrábica que abre agenda sempre na última semana de cada mês. São abertas cerca de 100 vagas por semana. As campanhas de vacinação antirrábica foram suspensas definitivamente no Estado de São Paulo quando a região assumiu o status de área livre da variante 2 da raiva, já que este vírus foi eliminado no território paulista.