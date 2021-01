Barueri aguarda sua cota de vacina para começar com grupo da Saúde, aplicação de imediato

Banner: Secom

As Prefeituras receberão as grades com vacinas e insumos, espertando Barueri para ainda hoje. A recomendação do Governo do Estado é que os profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia sejam priorizados.

Esta primeira etapa da campanha será destinada aos trabalhadores da Saúde. Depois, povos indígenas e quilombolas (estes estão sendo retirados do primeiro grupo pelo Ministério da Saúde, mas o Plano EStadual de Imunicação paulista os manterá no Grupo 1) e, finalmente, idosos com mais de 60 anos.

Os idosos serão separados em grupos por faixa etária. POr enquanto, as vacinas existentes só serão destinadas ao Grupo da Saúde, pois não há vacinas disponíveis para avançar dentro deste grupo e dos demais grupos prioritários.

O agendamento terá início assim que forem divulgadas as datas de chegada das vacinas em cada cidade. Até lá, uma boa forma de adiantar as coisas é baixar o APP Saúde-Barueri, disponível para download gratuitamente para celulares Android e iOS e já ir fazendo seu cadastro no aplicativo. É nele que serão disponibilizados os agendamentos de vacinação.

Mas lembre-se que o agendamento será aberto de acordo com as fases da campanha.

Não é necessário ir até o Ganha Tempo para atualizar o Cadastro Cidadão, pois será possível atualizá-lo para a vacina da Covid-19 no próprio APP. O aplicativo Saúde – Barueri é a forma mais segura e cômoda para o cidadão, já que pode ser acessado à distância, no conforto do lar, respeitando o distanciamento social.

Outras formas de agendamento

Assim que for estipulada a data de chegada das vacinas serão divulgados outros canais de agendamento para o público prioritário da primeira fase da campanha.