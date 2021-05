Barueri / Alphaville – Feira na Praça Oiapoque acontece até o dia 15

Foto: Júnior Holanda/ Secom

A Feira de Artes, Decoração e Artesanato, promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri na praça Oiapoque, em Alphaville, está de volta. Esta edição do evento acontece nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio, das 10h às 22h.

Além dos dias mencionados acima, a feira ocorre semana sim, semana não, sempre de quarta a sábado, das 10h às 22h. Os food trucks e as tendas de alimentos funcionam de quarta a sábado; já a atividade artesanal, de quinta a sábado. Ao todo são 80 tendas e 16 food trucks.

Para comerciantes:

Os comerciantes interessados em manter uma tenda de artesanato na Feira deverão procurar a Sict, das 8h às 17h (Alameda Araguaia, 921 – Alphaville Industrial), e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira da SUTACO (Superintendência do Trabalho Artesanal das Comunidades do Governo do Estado de SP) e uma amostra do produto a ser ofertado.

O mesmo procedimento cabe aos interessados na área de alimentação, não havendo a necessidade de apresentação do produto alimentício, mas comprovando a especialização em manipular os alimentos pelo Sebrae. A documentação e os produtos são analisados para aprovação e, depois de autorizados, os comerciantes já podem exercer seus ofícios e a Secretaria oferece uma tenda de 2m x 2m para exposição dos itens.

No momento não há vagas disponíveis para novos integrantes, mas é possível entrar em uma fila de espera para acesso à vaga quando surgir.