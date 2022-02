Barueri, Alphaville, terá amanhã inauguração da segunda sede da rede de estética Virtuosa no Brasil

Foto: Divulgação

A rede de clínicas de estética Virtuosa inaugura na próxima terça-feira (8) a nova sede da empresa, em São Paulo. Localizado em Alphaville, o espaço será ponto de encontro para os empresários que têm interesse em fazer negócios com a franqueadora, além de atender aos clientes do bairro nobre.

Com mais de 100 unidades espalhadas pelo país, Virtuosa mais que dobrou o número de clínicas em 2021, apesar da pandemia, fechando o ano com R$ 120 milhões de faturamento, valor 118% maior que o registrado em 2020. A estratégia de expansão para este ano envolve os estados do Sudeste, especialmente São Paulo.

“A conquista da segunda sede da franqueadora é um marco do grande crescimento da marca que viu a necessidade de ter mais um ponto de contato com os franqueados e a expansão dos times de suporte que trabalham na franqueadora para atender de forma ainda mais excelente todos os franqueados”, destaca a fundadora e presidente da empresa, Mary Iaczinski.

O objetivo da nova sede em São Paulo é facilitar a conexão aérea no país para receber mais facilmente os investidores, assim como ampliar a capacidade de promover treinamentos, conferências e eventos.

A empresa foi fundada há 12 anos pela esteticista e possui protocolos exclusivos de tratamento que priorizam a saúde e o bem-estar, além da estética. O prédio da nova unidade terá três andares e funcionará da mesma forma que a matriz da empresa, em Joinville (SC). Os clientes terão acesso aos mais de 100 protocolos que envolvem os quatro pilares da estética. Já os empresários poderão tirar as dúvidas e fechar contratos sobre a compra de novas franquias da marca em todo o país.

“A Virtuosa nasceu para transformar vidas. Hoje já somos a melhor rede de estéticas do Sul do país e o nosso propósito é cuidar das pessoas”, afirma Mary Iaczinski.

A rede de clínicas nasceu em Joinville e hoje está presente em todo o país. Em São Paulo, além de unidades nos bairros de Tatuapé e Morumbi na capital, a empresa possui mais de uma dezena de unidades, nas cidades de Sorocaba, São José do Rio Preto, Santo André, Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, dentre outras.

Além das 109 franquias inauguradas em todo o país, a empresa possui contratos para abrir mais de 80 clínicas em 2022. A meta é encerrar o ano com mais de 200 unidades e com um faturamento acima de R$ 200 milhões.

A estratégia da empresária e do marido, Adriano Jorge Francisco, está em linha com os promissores dados do modelo de franquias. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento do setor no 3º trimestre de 2021 atingiu R$ 47,3 bilhões e superou o desempenho do mesmo período de 2019 (R$ 47,2 bi). Nesse período, o segmento de saúde, beleza e bem-estar apresentou o terceiro maior resultado do franchising, com alta de 9,1%.

“As mulheres que nos procuram querem renovar a autoestima, ser bem tratadas e se sentir à vontade. Além da beleza, priorizamos sempre a saúde e o bem-estar das mulheres”, destaca Mary.

Endereço: Alameda Araguaia, 420 – Alphaville Empresarial/ Barueri. Atendimento a clientes das 08:00 às 20:00 hs.