Barueri – Amanhã, 24, é feriado municipal de São João Batista e último dia do Arraiá

Foto: Ana Guice / Secom

Últimos dias do Arraiá da cidade Os shows promovidos pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), continuam durante o final de semana até o dia 24, encerramento da festança. Além dos grandes shows, no entorno do palco estão montadas inúmeras barracas de comidas típicas juninas das nove paróquias da região e brinquedos infláveis para a garotada.

Na programação musical do Arraiá deste sábado, 22, está a apresentação do cantor sertanejo Michel Teló. Já no domingo, 23, será a vez do samba do cantor Ferrugem. Na segunda, 24, a festança será encerrada ao som do forró do Rastapé e contará com a tradicional queima de fogos, tudo isso com direito a trio elétrico.

Importante destacar que as apresentações musicais principais começam às 20h, mas a festa inicia às 18h com as bandas de abertura, sempre no palco ao lado do Ginásio José Corrêa, localizado na av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no centro da cidade.