Barueri: Anunciada a obra de extensão das vias marginais da Castello Branco

Fotos: Secom/ Barueri

Quinta-feira passada, o prefeito Rubens Furlan, de Barueri, recebeu em seu gabinete representantes da CCR ViaOeste que foram informar que a obra da mudança da via de acesso na altura do Km 22 da Castello Branco já está em licitação e deve começar no próximo mês.Trata-se da extensão das vias marginais.

“Essa reconfiguração é muito esperada por nós e vai desafogar o trânsito em toda a região de Alphaville e Tamboré.”, declarou Furlan.

O vice-prefeito Roberto Piteri também secretário de Obras, acompanhou a apresentação do projeto. Este trecho da Castello Branco sempre gerou um afunilamento de pista, que nos horários de pico, criava congestionamento na rodovia.

E, trata-se de uma obra muito esperada pelos moradores de Alphaville e Tamboré, que tinham a entrada nos bairros, dificultada pelo trânsito local. Esta obra vai favorecer o trânsito dos moradores de Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira e Itapevi, principalmente, que dependem da rodovia como principal forma de entrada em suas cidades.