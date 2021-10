Barueri apoia, mais uma vez, o Mc Dia Feliz, voltado ao GRAACC

Foto: Reprodução do Instagram de Beto Piteri

Mais uma vez, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri, arrecadou um montante significativo para o Graacc – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Desta vez, foram 331 mil reais com a venda de 19 mil tickets de lanche no Mc Dia Feliz.

Para realizar a entrega do documento da doação, a primeira dama e presidente do FSS – Fundo Social de Solidariedade ‘Estrela Guia”, esteve no Mc Donald’s acompanhada do prefeito Rubens Furlan, do vice-prefeito Beto Piteri, da deputada federal Bruna Furlan e de muitos funcionários da prefeitura, dentre eles Thazio Gomiero que acompanhou as gravações do evento.