Barueri atrai mais de 6 mil empresas desde o ano passado e segue na contramão da crise

Foto: Arquivo

O município de Barueri tem conseguido atrair um número expressivo de empresas para se instalar na cidade, gerando emprego, renda e receitas em tributos. Graças a uma série de políticas públicas executadas pela Prefeitura de Barueri, mais de 6.200 empresas se estabeleceram na cidade desde março do ano passado.

Mesmo em plena pandemia causada pela Covid-19, que tem afetado bastante os investimentos do setor privado e consequentemente o crescimento do país, Barueri tem seguido na contramão da crise econômica.

Das 6.243 empresas que se fixaram na cidade, 228 podem ser consideradas de grande porte, tendo como base o capital social, conforme dados da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho. Estima-se que cerca de 2.800 vagas de empregos foram criadas com a vinda dessas empresas. O número estimado de vagas é menor comparado ao de empresas porque é preciso considerar que boa parte delas são microempresas, isto é, na maioria dos casos compostas de uma só pessoa. Outro fator importante é que alguns proprietários ainda não informaram o número de postos de trabalho que eventualmente criaram com o início da operação do seu negócio.

Entre essas empresas está uma das unidades da rede de Supermercados São Vicente, com sede na cidade de Americana, no interior de São Paulo. A loja em Barueri, com 15 mil metros quadrados de área construída, localizada na Vila Boa Vista, gerou 200 empregos diretos e deve começar a funcionar em julho próximo.

“Tivemos todo apoio da Prefeitura e dos órgãos públicos locais. Desde a aprovação do projeto, início e execução das obras. A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho está sendo fundamental neste período de intensas contratações dos trabalhadores, nos dando todo o suporte, cedendo parte da sua equipe para apoio da nossa área de Recursos Humanos, bem como disponibilizando locais para entrevistas e treinamento inicial”, destaca o diretor-presidente da rede de Supermercados São Vicente, Marcos Alexandre Cavicchiolli.

Para o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues, o Magoo, há um trabalho constante na cidade para atrair novos empreendimentos e manter as que já estão instaladas. “Faz parte dessa rotina fortalecer nosso relacionamento com as empresas, criar vínculos, passar confiança, afinal, elas geram emprego para a cidade e precisam saber que nós valorizamos muito isso e que podem contar com a Prefeitura”, afirma.

Investimento em pessoas

Para que isso se concretize, a Prefeitura implementou uma série de medidas que dão suporte às empresas e aos trabalhadores contratados. Entre elas estão a adoção de alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços) de 2%; IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) menor da região, qualificação de mão de obra por meio de ensino técnico ministrado por instituições no município como FIEB (Fundação Instituto de Educação de Barueri), Fatec (Faculdade de Tecnologia), ETEC (Escola Técnica Estadual) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Também fazem parte da qualificação e da recolocação profissional os cursos de capacitação, ministrados pelo Programa Meu Futuro, e a Casa do Trabalhador, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que tem por função principal a gestão de vagas de empregos por meio de parcerias com instituições, associações, sindicatos, empresas privadas e setor público.

Atrativos da cidade

Marcos Cavicchiolli afirma que Barueri é uma cidade em constante crescimento e transformação e que certamente “será um marco na história da Rede de Supermercados São Vicente”. “A escolha por Barueri se fundamenta na análise do contexto socioeconômico do município, na análise concorrencial e, principalmente, pela característica acolhedora da cidade que se alinha com nossos valores e missão organizacional”, define.

O diretor-presidente adianta que será disponibilizado aos clientes uma plataforma de e-commerce que trará uma nova opção de atendimento on-line, com segurança, qualidade e preços acessíveis. Segundo ele, além dos serviços do mercado on-line e offline, haverá a opção de um produto financeiro, o cartão Fácil para Pagar, como uma possibilidade de crédito e oportunidade de ofertas especiais e de parcelamentos. A rede São Vicente é composta de 20 lojas presentes em 12 cidades do estado de São Paulo.

De acordo com o secretário Magoo, “a chegada dessa grande rede de supermercados vai valorizar ainda mais a cidade. Já gerou 200 novos empregos de imediato e, conforme evoluir, vai gerar muito mais. Sei que Barueri logo vai mostrar a esses empresários que estão chegando que fizeram muito bem em escolher nossa cidade para sua expansão”.

