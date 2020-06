Barueri faz uma ‘Campanha do Agasalho’ diferente

Foto: Divulgação Sads

Devido a pandemia do Coronavírus, a Campanha do Agasalho 2020 está obedecendo um formato diferente em Barueri.

O lançamento oficia,l que já tinha data marcada, foi cancelado, mas a Campanha já está acontecendo. Diante da impossibilidade da distribuição nas ruas, os cobertores estão sendo entregues de outra forma.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) adquiriu, como todos os anos, 20 mil cobertores. Eles já foram entregues para os garis, os acolhidos na Cáritas (pessoas em situação de rua), na Cooperyara (cooperativa de reciclagem), no Grupo Vida Residência (idosos) e no Cepac (crianças e adolescentes acolhidos).

A secretária da Sads, Adriana Bueno Molina, explicou que neste mês os cobertores começaram a ser entregues diretamente no domicílio das famílias mais vulneráveis, constantes no Cadastro Único do Governo Federal como em extrema pobreza.