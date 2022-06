Barueri – Campanhas de vacinação contra Influenza e Sarampo acabam nesta sexta-feira (dia 3)

Foto: Júnior Holanda/ Secom

Quem ainda não se imunizou contra a Influenza e o Sarampo precisa correr. As campanhas de imunização contra as duas enfermidades terminam nesta sexta-feira (03/06). As vacinas são ministradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Clique AQUI para conferir os endereços e horários de atendimento.

O público-alvo para imunização contra o Sarampo são as crianças menores de cinco anos (quatro anos, onze meses e 29 dias) e os trabalhadores da área da Saúde. No caso da Influenza, o imunizante é disponibilizado para idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, professores, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte, forças de segurança, entre outros.

Sarampo volta com força

Tanto a imunização contra a Influenza quanto a do Sarampo são fundamentais na prevenção e mesmo na erradicação das doenças. O Sarampo, por exemplo, doença para a qual o Brasil havia recebido o certificado de eliminação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2016 acabou voltando ao país, com o registro de 9.325 casos apenas dois anos depois, em 2018. É importante lembrar que o Sarampo é uma doença infantil altamente contagiosa e potencialmente grave.

O diretor da Vigilância em Saúde de Barueri, Rafael Buozo, ressalta a importância da vacinação. “Para que as imunizações sejam eficazes, é necessário que elas tomem sempre as doses preconizadas. Com novos vírus e bactérias surgindo a cada ano, as vacinas têm se tornado fundamentais no combate das doenças”, alerta.

Desde o início da mobilização pela vacinação das duas enfermidades, em março, a Secretaria de Saúde de Barueri imunizou 8.968 pessoas contra o Sarampo e aplicou 43.395 doses contra a Influenza.

Metas baixas

Apesar do número significativo de aplicações, tanto a cobertura vacinal do Sarampo quanto a da Influenza ficaram abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, de 90%. No caso do Sarampo, foram aplicadas 8.968 doses, o que representa 44% da meta de imunizar 20.609 pessoas. Para a Influenza, da meta de imunizar 68.008 pessoas resultou uma aplicação de 38.554 doses, o que corresponde a 56,69% do estipulado. Confira na tabela abaixo o total da imunização contra a Influenza.

“É de suma importância aderir às campanhas de vacinação! Quem não se vacina, não coloca apenas a própria vida em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas queridas com quem tenham contato, aumentando também a circulação das doenças”, concluiu o diretor da Vigilância em Saúde.

Além da aplicação diária, a Secretaria de Saúde de Barueri promoveu dois “Dia D” de imunização, nos dias 30 de abril e 28 de maio, para diminuir os baixos índices de cobertura da vacinação na cidade. Na última vez, o “Dia D” de multivacinação teve resultados bastante expressivos, com 5.240 doses aplicadas. Na ocasião, foram aplicadas 2.222 doses contra a Influenza, 1002 contra a Covid-19 e 1470 da tríplice viral – Sarampo, Parotidite e Rubéola.

Influenza

POPULAÇÃO POPULAÇÃO ESTIMADA DOSES APLICADAS COBERTURA IDOSO 33.127 21.360 64,48% GESTANTES 4.114 1.155 28,08% PUÉRPERAS 676 143 21,15% CRIANÇAS 20.610 9.420 45,71% TRABALHADOR DE SAÚDE 9.481 5.097 53,76%

Sarampo (Crianças menores de cinco anos e trabalhadores da saúde)