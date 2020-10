Barueri: Candidatura do prefeito Rubens Furlan para reeleição está confirmada

A candidatura de Rubens Furlan para as eleições a prefeito deste ano, em Barueri, segue sem nenhum impedimento.

Uma ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral foi equivocada e será julgada improcedente. A assessoria jurídica do candidato entrou com um Recurso Eleitoral, recebido pelo Presidente do TRE/SP e DEFERIDO.

A decisão de manter a elegibilidade já foi informada à Justiça Eleitoral de Barueri e foi devidamente cumprida.

Portanto, a campanha F45 continua sem nenhum impedimento.