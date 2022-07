Barueri – Caravana da Família promove momento de arte e união entre os participantes

Foto: Soraia Meneses/ Secult

A 6ª edição da Caravana da Família proporcionou um momento único em que os familiares tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina de como são as aulas de artes em Barueri.

No último final de semana (sábado, 2, e domingo, 03) aconteceu uma verdadeira maratona cultural em Barueri. Cerca de 7 mil alunos das nove estações culturais da cidade participaram da Caravana da Família. Pais, irmãos, tios e avós participaram das aulas abertas.

A maioria das famílias participou pela primeira vez do programa e o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, visitou cada Estação Cultural, conversou com pais, alunos e professores e, junto com todos os familiares, também participou de algumas aulas.

“Conversei com pais, muitos começaram a fazer aulas junto com os filhos. Ouvi relatos de pessoas que estavam com depressão e após participar das aulas de canto tiveram melhora no quadro. Tudo isso é muito gratificante, a arte cura e transforma as pessoas. O prefeito Rubens Furlan incentiva e apoia muito a Cultura, e vamos aumentar o número de alunos, principalmente após a entrega da Praça das Artes, que está prevista para acontecer ainda nesse semestre”, explicou o secretário.

Quem quiser fazer aula de dança, circo, música, teatro ou artes visuais é só procurar a Estação Cultural mais próxima de sua residência ou ligar para (11) 4199-1600 para obter mais informações. Para quem não possui violão ou violino, a Secretaria de Cultura e Turismo tem alguns instrumentos que são disponibilizados para os alunos usarem durante a aula.