Barueri – Casa do Trabalhador anuncia vagas para funções em supermercado

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

O supermercado São Vicente, que tem uma unidade recém-inaugurada em Barueri, está abrindo vagas para várias funções. O processo seletivo, feito em conjunto com a Casa do Trabalhador, da Prefeitura de Barueri, será amanhã, dia 5, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro). Os interessados devem comparecer no Ginásio impreterivelmente até as 9h.

As vagas são para as seguintes funções: Ajudante de Açougue; Padeiro; Confeiteiro; Balconista de Frios; Conferente; Repositor; Embaladores e Motorista.

Os candidatos devem comparecer ao local com documento original com foto e currículo. Podem concorrer pessoas com 18 anos ou mais e que tenham o Ensino Médio completo.

O processo de seleção está sendo realizado no Ginásio José Corrêa para garantir a segurança de todos, já que o espaço possibilita o distanciamento físico, necessário para conter a disseminação da Covid-19. É obrigatório o uso constante de máscara e a higienização das mãos com álcool em gel.

Dicas importantes

