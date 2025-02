Barueri – Casa do Trabalhador divulga 20 oportunidades de trabalho esta semana

CB+VTCasa do Trabalhador divulga 20 oportunidades de trabalho esta semanaAtender as famílias enlutadas, organizar os detalhes do funeral, preparar o corpo, organizar urnas, ornamentar salas de velório, conduzir o sepultamento, auxiliar nos serviços administrativos, acompanhar em registros de óbitos, realizar procedimentos técnicos como tanatopraxia e necromaquiagem, auxiliar na escolha do local de descanso final, limpar e organizar o carro etc.