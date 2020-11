Barueri – Cepad realiza feira de adoção de pets neste sábado, vermifugados, vacinados, castrados e microchipados

Foto: Divulgação

No dia 28 de novembro (sábado), a unidade 1 do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) realizará a Feira Especial de Adoção de Cães e Gatos, das 9 às 16h. Dentre os animais disponibilizados estão gatos, cães de guarda e cães para o convívio com crianças e idosos.

A adoção poderá ser feita por pessoas acima dos 18 anos (menores de idade deverão estar acompanhados de seus responsáveis), por meio da assinatura de termo de responsabilidade. Os animais já saem vermifugados, vacinados, castrados e microchipados.

Os animais colocados para adoção foram resgatados das vias públicas devido a atropelamentos, maus tratos ou situação de vulnerabilidade. Na unidade 2 do Cepad eles recebem o tratamento adequado, além de muito carinho. Após a alta, os pets são castrados e encaminhados a unidade 1 para vacinação, vermifugação e microchipagem.

A unidade 2 tem hoje 175 animais em atendimento e a unidade 1 conta com 123 bichos aptos para adoção. Esse ato de amor é importante para reduzir a quantidade de animais em situação de rua e para manter a qualidade no atendimento. O abandono ou maus tratos aos animais são crimes previstos pela lei municipal 2.588, de 18 de dezembro de 2017.

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), reforça a importância da adoção de cães e gatos e cita outras iniciativas adotadas pela pasta objetivando o bem-estar animal. “A adoção de um animalzinho deve ser realizada com muita consciência e toda família deverá concordar, pois o bichinho irá precisar não somente de água e comida, mas de carinho, conforto psicológico (passeios diários), acompanhamento veterinário e muito mais. Ela nos permite resgatar mais animais e oferecer novas oportunidades. Por isso, o grande investimento nas unidades do Cepad resulta em ações relacionadas ao bem-estar animal, tanto em estrutura, já premiada e reconhecida internacionalmente, quanto em ações modernas de gestão como adestramento, ressocialização, convívio com os participantes do projeto Renascer, o monitoramento de colônias de gatos e de matilhas de cães. Além disso, realizamos castrações, atendimento veterinário, resgate, fiscalização de maus-tratos, acompanhamento de acumuladores de animais, o bom relacionamento com os protetores e muitos mais”, comenta o biólogo.

O endereço da unidade 1 do Cepad é Rua Vera Cruz, 340, Bairro dos Altos. Mais informações através do telefone (11) 4198-0819, das 9h às 16h, ou através do Instagram (cepad_).