Barueri – Cepad realiza mutirão de castração especial para prevenir a proliferação

Foto: Arleno Marques/ Secom

O Cepad (Centro de Proteção ao Animal Doméstico), órgão ligado à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema), entregou na sexta-feira, dia 13, na rua Elias (Jardim Tatiana), dez animais – maioria cães – castrados por meio do programa CED (Capturar, Esterilizar, Devolver). Os pets foram conduzidos até a comunidade em veículos do Resgate Animal. Até o começo do mês de junho a previsão é de que, em outras etapas, mais trinta pets do bairro sejam submetidos à cirurgia.

O procedimento é simples, efetivo, funcional e seguro, além de não causar danos aos animais. “A gente os recolhe em jejum pela manhã, a partir das 7h, realiza as cirurgias em machos e fêmeas, aplica-se a vacina de antirrábica e implanta microchip em cada um. Depois que acordam, já estabelecidos do pós-anestésico, são devolvidos à comunidade. É um trabalho maravilhoso, porque estamos tirando eles da rua e eliminando a disseminação em massa”, explicou a veterinária Ariane Cristina Valêncio (Ane), veterinária do Cepad, durante a entrega dos pets aos tutores.

Proteção e incentivo

De acordo com o Cepad, a castração pelo CED é realizada com apoio de protetores de animais e de pessoas das próprias comunidades. No Jardim Tatiana, outros vinte animais já passaram por cirurgias.

O programa conta com ajuda da protetora Bernadete da Silva e de Welington Rafael Moreira, morador da região. “Havia um monte de cachorros soltos na rua (semi domiciliados) dando crias, sofrendo e passando fome. Sempre dei um jeito de cuidar deles. Daí conheci a Bernadete, que incentivou a castração aqui. Depois veio o Bidu (Marco Antônio de Oliveira, secretário de Meio Ambiente), que prometeu fazer um mutirão antes que mais cachorras começassem a engravidar. É uma ação muito importante porque diminui bastante o sofrimento dos animais”, explicou Welington.

Benefícios à saúde animal

A prática da castração permite uma longevidade na qualidade de vida e o cuidado com a saúde do pet. Além do controle populacional, a ação reduz a probabilidade de o animal desenvolver alguns tipos de câncer, como o de mama nas fêmeas e os de próstata e de testículo nos machos.

Outros benefícios nos machos seriam a redução no risco de fugas, atropelamentos e brigas com outros machos. Para as fêmeas, o procedimento evita infecções uterinas e assédio de outros cães. Para ambos, o procedimento torna os bichos mais dóceis e tranquilos.