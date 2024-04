Barueri – CETAS ganhará reforma e novas instalações> Veja alguns exemplos aqui, dos animais silvestres

Fotos: Beatriz Lucato/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, iniciou na segunda-feira, 8 de abril, as obras de reforma e novas instalações do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), mantido pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema). A conclusão dos trabalhos está prevista para setembro deste ano.

A intervenção tem por objetivo construir novos recintos para os animais resgatados, que servirão para visitação agendada com fins de educação ambiental, bem como a construção de estacionamento interno, portaria e paisagismo. Além disso, acontecerá ainda a reforma do prédio antigo, incluindo mudança de função dos ambientes, como construção do centro cirúrgico e novas internações; realocação de berçário, necrópsia, biotério, farmácia e laboratório; ampliação de cozinha para animais; pintura e manutenção geral do prédio.