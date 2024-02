Barueri é uma das primeiras cidades a emitir a nova carteira de identidade

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que é uma iniciativa do governo federal, unificará o RG e o CPF num único documento até o ano de 2032. A vantagem é que o CIN dispensa a necessidade de emitir um novo número de RG no caso do cidadão se mudar para outro Estado. Visando essa adaptação, todos os Estados da federação realizarão o planejamento para, gradativamente, trocar as carteiras de identidade de acordo com a capacidade operacional de cada Instituto.

Em São Paulo, a primeira fase dessa troca de carteiras já começou a ser feita no final de janeiro, mais precisamente no dia 29. Foram selecionados seis postos do Poupatempo e outras três unidades geridas pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) para a emissão do documento unificado, entre as quais o Ganha Tempo de Barueri. Segundo Celso Miguel de Oliveira, diretor do Ganha Tempo Municipal, isso ocorreu devido a grande quantidade de documentos emitidos localmente.

As outras unidades escolhidas nesta fase para a emissão do CIN, além de Barueri, são o Poupatempo de Itaquera, Lapa, Santo Amaro, Sé, Caieiras e Guarulhos, o Descomplica de São Miguel e o Atende Fácil de São Caetano do Sul. Mas calma, não precisa correr, já que o prazo para atualizar o documento é 2032.

Como requerer a CIN em Barueri

Para agendar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em Barueri (ou em qualquer outra unidade mencionada) é preciso baixar o app do poupatemposp.gov.br, acessar esse aplicativo usando a conta gov.br (é preciso ter nível de acesso prata ou ouro e estar em situação regular na Receita Federal) e clicar em “obter CIN”. É importante ler com atenção e conferir se todos os dados pessoais estão corretos e então prosseguir. Depois disso, basta escolher um posto de atendimento e definir a data e o horário.

A solicitação, que tem previsão de até 10 dias úteis, poderá ser acompanhada no próprio app. A emissão da CIN é gratuita, bastando que o interessado apresente a certidão de nascimento ou casamento e o CPF na hora do atendimento. Celso acrescenta que “neste primeiro momento, o CIN estará disponível para emissão apenas para os maiores de 16 anos”.

Já para os menores dessa faixa etária o processo é diferente, pois continuará sendo emitido o RG estadual. “Em Barueri, o agendamento para os menores de 16 anos deverá ser solicitado pelo e-mail agendarg@barueri.sp.gov.br, informando nome completo, nome da mãe, data de nascimento, RG antigo, se possuir, e número de telefone para receber a confirmação”, orienta o diretor do Ganha Tempo.

Celso avisa ainda que o procedimento de agendamento para o RG estadual poderá sofrer alterações pontualmente para ajustar-se à demanda e, se ocorrer, as instruções serão sempre postadas AQUI.

O advogado de Alphaville, Rodrigo Duarte, estava no Ganha Tempo e quis adiantar o processo para não enfrentar filas quando necessitar do documento. “Não queria pegar fila e nem ficar desesperado, por isso quis sair na frente para não deixar tudo para a última hora. Acho que quanto mais a pessoa se antecipar, melhor. E não é só isso, a facilidade de se ter a CIN, com todos os documentos atrelados a um único cartão, vai ajudar muito na nossa vida”, declarou.