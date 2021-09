Barueri é mais uma vez a primeira colocada em Economia no ranking nacional da Smart Cities

Foto: Divulgação Secom

Barueri é considerada uma das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil ficando em primeiro lugar, pelo quarto ano, na categoria Economia do prêmio Connected Smart Cities & Mobility 2021.

A premiação aconteceu na quarta-feira (dia 1º de setembro) no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Receberam o prêmio o secretário de Comunicação, Thazio Gomiero, e o administrador do Centro de Inovação e Tecnologia (Cit), Jonatas Randal.

Para o secretário de Finanças, Gustavo César, o prêmio recebido é fruto da visão estratégica e transparente da Administração, tendo à sua frente a forte liderança do chefe do Executivo, comprometido com uma gestão eficiente e direta no atendimento à população.

“O atendimento personalíssimo a todos os contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, através de instrumentos como o Plantão Fiscal, para orientação e solução de dúvidas, assim como a própria política tributária adotada, que beneficia a grande maioria das empresas com alíquota mínima de 2% de ISSQN (Imposto Sobre Serviços), constituem fatores importantes para elevar o município a essa classificação no ranking das melhores cidades do país”, destacou o secretário.

No Ranking Geral da Connected Smart Cities & Mobility, Barueri ocupa o 11º lugar entre 677 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, subindo duas posições em relação à edição passada. Os critérios usados para a composição do ranking servem para identificar as cidades com maior potencial de desenvolvimento no País.

A 1ª em tecnologia no Estado Ainda pelo Ranking Geral, Barueri também se destaca em outras posições e quesitos. Se forem consideradas as cidades brasileiras com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, Barueri figura na 3ª posição. No eixo Tecnologia e Inovação, ocupa o 1º lugar entre as cidades do Estado de São Paulo. Já no eixo Educação, a cidade fica em 3º lugar entre as cidades da região Sudeste do País.

O Prêmio Connected Smart Cities & Mobility está na sua 7ª edição, elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, e utiliza 75 indicadores de avaliação, como tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade, além de conceitos de conectividade, investimentos em saneamento, importância da educação na formação e reprodução dos potenciais dos municípios e sustentabilidade econômica.

Na edição de 2021, Barueri também figura bem posicionada nos eixos Mobilidade, Segurança, Governança e Urbanismo.

A 1ª em Economia De 2017 para cá, Barueri sempre esteve em primeiro lugar no eixo Economia (exceto em 2019, em que ocupou a 6ª colocação), um dos 10 eixos que compõem os critérios do prêmio.

Os principais indicadores que compõem esse eixo são crescimento do PIB per capita; crescimento do número de empresas e do número de empregos; receita total não oriunda de transferências do Estado e da União; crescimento de empresas de tecnologia, crescimento do número de MEIs (microempreendedores individuais), entre outros.

O trabalho desenvolvido no âmbito dos incentivos a empresas da cidade tem gerado ótimos resultados, na avaliação do secretário de Indústria, Comércio e Trabalho, Joaldo Macedo Rodrigues, o Magoo.

“O prêmio Smart Cities é o reconhecimento do trabalho que a Prefeitura de Barueri tem realizado nos últimos anos. Nossa política ampla de incentivos nos novos negócios e no investimento em estrutura, bem como na formação de profissionais qualificados, moldou o alicerce necessário para o desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade. E o destaque de Barueri no 1º lugar em Economia é o reflexo disso”, afirma Magoo.