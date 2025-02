Barueri – Combate à dengue: entenda o papel fundamental dos agentes de endemias

Foto: Ana Guice / Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, segue firme no combate ao mosquito da dengue com ações contínuas, como os mutirões realizados todos os sábados em ruas estratégicas. Na luta contra o Aedes aegypti, transmissor dessa e de outras doenças como febre amarela, zika e chikungunya, os agentes de endemias desempenham um papel essencial. No entanto, a participação da comunidade é indispensável para o sucesso dessas ações.

Esses profissionais são responsáveis por vistoriar residências e identificar possíveis criadouros do mosquito. As visitas não se restringem apenas a casas, mas também incluem comércios, indústrias, prédios e galpões. E esse trabalho vai muito além da inspeção: os agentes de zoonoses conscientizam a população sobre a importância de eliminar focos do vetor e adotam medidas preventivas locais.

Orientações à população

Durante as vistorias, os profissionais identificam pontos críticos e orientam os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. Além disso, questionam se há pessoas na residência com sintomas da doença, alertam sobre os riscos da automedicação e recomendam a busca imediata por atendimento médico.

De acordo com a diretora do Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), Marta Chaves, esses agentes só podem entrar nas casas com a autorização dos moradores, o que torna a colaboração da população fundamental no combate à dengue.

“Seguimos orientando constantemente sobre a importância da eliminação dos criadouros. Nosso trabalho é insistir na informação até que a população compreenda e se engaje no combate à dengue”, explica.

Marta destacou os desafios enfrentados pela equipe para que a informação e a conscientização cheguem a todos os lugares e para que a comunidade como um todo valorize ao trabalho de campo realizado.

“Nossos maiores desafios são a recusa de alguns moradores em permitir a vistoria, a falta de manutenção dos imóveis e o descarte inadequado de lixo. Além disso, os agentes enfrentam condições adversas, como altas temperaturas, baixa umidade do ar e dificuldades de acesso a certos terrenos”, completa.

Focos mais comuns

Entre os principais criadouros do mosquito encontrados nas residências em Barueri estão recipientes de fácil remoção, como latinhas, tampas de garrafas, baldes, copos descartáveis, pratos de plantas, vasos sanitários descartados, pneus, brinquedos, piscinas desmontáveis, caixas d’água descobertas, lonas e outros materiais acumulados.