Barueri – Começa amanhã processo seletivo para 2 mil vagas de Auxiliar de Logística

Foto: Júnior Holanda/ Secom

Começa nesta sexta-feira (dia 3 de dezembro) processo seletivo para 2 mil vagas temporárias de Auxiliar de Logística, conduzida pela Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict).

Os interessados devem comparecer às 9h no Ginásio Poliesportivo José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 – Centro), levando documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho, além de currículo atualizado e caneta.

Não é necessária experiência prévia, mas os candidatos devem ter ensino médio completo e ser maiores de 18 anos. A empresa oferece vale-transporte, refeição no local e plano de saúde.

Escalas de trabalho

A jornada de trabalho é de segunda a sábado (com plantões aos domingos) em três opções de escalas: das 6h às 14h; das 14h às 22h; e das 22h às 6h. Entre as atividades a serem desenvolvidas estão o recebimento de mercadorias e envio para expedição.

É importante ficar atento aos protocolos de segurança sanitária no local do processo seletivo, ou seja, uso de máscara e distanciamento físico.

Aumente as chances de contratação

A conquista da vaga depende de algumas condutas importantes: respeite a hora da entrevista chegando no horário, sem atrasos; cuidado com a vestimenta, evitando usar bermudas, roupas muito curtas, bonés, regatas e chinelos; a boa higiene pessoal é imprescindível.

Além disso, não se esqueça de preparar um bom currículo, corrija possíveis erros de português e faça uma breve apresentação sobre você.