Barueri começa a aplicar dose adicional de vacina contra Covid-19 para maiores de 18 anos

Foto: Júnior Holanda/ Secom

Barueri começa hoje (dia 18) a aplicar a dose adicional da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. A chamada terceira dose da vacina, contudo, só poderá ser aplicada depois de um intervalo de pelo menos cinco meses (152 dias) da data da segunda dose. Ou seja, nesse primeiro momento, só receberão a dose adicional as pessoas que foram imunizadas com a segunda dose entre os meses de janeiro e junho deste ano.

Sem necessidade de agendamento

Para tomar a vacina contra a Covid-19 (qualquer dose) não há necessidade de agendamento. Basta ir a um dos dois polos de vacinação, no Centro de Eventos (de domingo a domingo, inclusive feriados) e na Arena Barueri (se segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 17h, e também em todas as Unidades Básicas de Saúde (de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos), das 10h às 16h.

É importante lembrar que algumas UBS estão passando por reformas. Veja no Portal da Prefeitura quais são e para onde os atendimentos dessas unidades foram redirecionados.

Janssen

Recentemente, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação de segunda dose do imunizante Janssen (a princípio, dose única). No entanto, Barueri aguarda envio de nota oficial do Estado sobre isso, bem como de reposição das vacinas para atender a este público. Fique atento aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Barueri, onde são postadas todas as atualizações da campanha.